Дизайнер создала стреляющее слезами ружье (видео)

Студентка из Тайваня решила сделать оружие из слез.

Фей-Чэн приехала в Голландию из Тайваня учиться в Эйденховенской академии дизайна и испытала культурный шок. Европейцы общались совсем не так, как привыкла Чэн; особенно болезненным для нее стало привыкание к новой культуре общения. Преподаватели в школах и вузах Тайваня выше студентов по статусу, и обращаться к ним следует уважительно.

В Европе студент может (и даже должен) спорить со своими учителями и вообще воспринимать их как равных.

Столкновение Востока и Запада прошло для Чэн тяжело, она много переживала и часто плакала, а потом решила выразить свою фрустрацию в дизайнерском проекте.

Она сделала пневматическое ружье, которое стреляет слезами. Часть боеприпасов Чэн сделала из заранее замороженных слез, для новых сделала слезоприемник. С помощью этого ружья можно выстрелить собственной обидой, горечью или несчастьем в его непосредственного виновника — или просто в воздух.