Павел Федчук: как открыть счет в иностранном банке гражданину Украины?

Довольно часто у граждан Украины, которые работают за границей либо продолжительное время находятся за границей, возникает вопрос: могу ли я открыть счет за рубежом без негативных последствий?

Цель зачастую довольно проста: обеспечение расходов в поездке, получение заработной платы, получение дивидендов, требование законодательства страны пребывания, покупка недвижимости, да и просто сбережение средств в более надежном банке, чем банки Украины.

В связи с этим, у наших граждан возникают логические вопросы:

- можно ли беспрепятственно открыть банковский счет за рубежом?

- не будет ли это нарушением законодательства Украины?

- нужно ли для открытия счета разрешение государственных органов Украины? и не повлечёт ли открытие счета и его использование штрафных санкций со стороны государственных органов?

- что необходимо для открытия счета за границей?

- как разместить на нем средства? и многие другие вопросы.

Попробуем ответить на основные вопросы.

Согласно валютного законодательства Украины, физические лица – граждане Украины имеют право без препятствий открывать банковские счета за границей (не так давно Национальный Банк Украины отменил необходимость уведомления об открытии счета).

То есть, фактически граждане Украины имеют право без каких-либо разрешений открывать счета за рубежом.

Основные документы, которые необходимы украинцу для открытия счета в иностранном банке, это внутренний и заграничный паспорт, идентификационный налоговый номер.

Без этих документов зарубежный счет никто не откроет. Но нужно понимать, что одних только паспортов и ИНН мало. Сейчас с таким минимальным перечнем документов можно открыть счет, к примеру, в швейцарском банке CIM.

Большинство же банков запрашивает дополнительные документы, и в каждом конкретном банке этот перечень будет разным. Также банки задают дополнительные вопросы, такие как:

- цель открытия счета (для чего он нужен);

- откуда и от кого будут поступать денежные средства на счет;

- есть ли связь со страной, в которой открывается счет;

- какие суммы и за что будут поступать на счет;

- куда и на какие цели будут уходить деньги со счета;

- источник происхождения средств;

- и другие вопросы, которые зависят от конкретно выбранного банка и целей счета.

На какие цели и где сейчас можно открыть счет в иностранном банке физическому лицу?

Если к гражданам Украины, которые работают в стране открытия счета и получают там официальную заработную плату, особых вопросов у банков не возникает (цель итак ясна – получение вознаграждения за работу), то у многих других граждан банк будет запрашивать дополнительные документы.

И в основном это документы, подтверждающие источник дохода (договора о продаже имущества, документы о выплате дивидендов, налоговые декларации, документы о наличии компании, которая и формирует основной доход и многое другое).

Поэтому основоположным моментом в открытии счетов в зарубежных банках является цель – для чего необходим счет. Цели могут быть различными: получение дохода (заработной платы), получение дивидендов, накопление и сохранение средств, для личных расходов, во время пребывания за границей и т.д.

Следует отметить, что использование счетов за границей без лицензии НБУ (если нет перечислений из Украины), возможно только для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Ведение же предпринимательской деятельности через иностранный счет, возможно только при наличии индивидуальной лицензии. То есть, использование зарубежного счета для предоставления услуг, выполнения работ, торговли на рынке ценных бумаг и других услуг, которые могут быть расценены как предпринимательство, для граждан Украины требует получения индивидуальной лицензии НБУ.

Также исходя из целей и причин открытия счета, определяется страна и банк, где лучше открыть счет. Если не брать в расчет счета для получения заработной платы, где основную роль в выборе банка играет страна работы и банк работодателя, то на сегодняшний день наибольшей популярностью среди наших граждан пользуются банки Кипра, Эстонии, Швейцарии, Латвии.

К примеру, для открытия счета в банках Кипра, Латвии, Македонии, Литвы гражданину Украины необходимо подтвердить источники происхождения средств и благосостояния.

Такими документами могут быть налоговые декларации, банковские выписки, документы, подтверждающие продажу недвижимости, получение дивидендов или другого дохода. Если на Кипре, в Латвии и Македонии счет можно открыть дистанционно, то банки Литвы требуют личного визита в главный офис.

Что касается банков Латвии, то они до сих пор являются наиболее доступным вариантом для физических лиц (и с точки зрения стоимости открытия и обслуживания счетов, сроков, расположения страны и русскоязычной поддержки).

С корпоративными клиентами (компаниями) ситуация с латвийскими банками обстоит хуже, потому что последние события и законодательные изменения в Латвии привели к оттоку капитала нерезидентов из этой страны.

Во-первых, ситуация с ликвидацией одного из крупнейших латвийских банков – ABLV Bank, заставила задуматься клиентов о необходимости диверсификации рисков и перекладывания капитала «в разные корзины», т.е. об открытии счетов в нескольких банках для того, чтобы снизить риски потерь.

Во-вторых, предписание Комиссии рынка капитала и финансов Латвии о прекращении обслуживания счетов клиентов, которые относятся к категории shell-компаний. Если изменения в закон будут приняты, то в течение нескольких месяцев все счета shell-компаний в латвийских банках будут закрыты.

Если брать банки Эстонии, то для открытия счета в данной стране необходимо обязательно подтвердить связь гражданина Украины со страной (это должна быть реальная связь). Таким подтверждением может быть наличие вида на жительство (проживание), работа в данной стране, недвижимость, компания и другие.

Банки Чехии, не так давно популярные у наших граждан, в 2017 году отказались от работы с нерезидентами, поэтому эта юрисдикция пока недоступна для открытия счетов.

Такие страны, как Австрия, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария – это больше вариант для состоятельных граждан, которым нужен инвестиционный счет (количество транзакций по таким счетам очень ограничено – 1-2 операции в месяц).

Их интересуют клиенты, которые готовы инвестировать в продукты банка и суммы инвестиций в каждом конкретном банке будут отличаться (это может быть и 10 000 евро, и достигать 1 000 000 евро). Хотя есть и исключения.

К примеру, швейцарский банк CIM – это как раз тот вариант, когда для открытия счета нужен минимальный пакет документов (только внутренний и загранпаспорт, индивидуальный налоговый номер). И пока банк не просит никаких подтверждающих документов по доходам и благосостоянию клиентов.

Некоторые банки Лихтенштейна и Люксембурга (например, Alpinum Bank, RCB Bank) – также лояльны к нерезидентам. У них нет особых требований к неснижаемым остаткам на счетах или эти суммы незначительные (в пределах 5 000 – 10 000 евро), но они обязательно спрашивают документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Как разместить средства на зарубежном счету?

До 2017 года любое размещение средств на счету за рубежом требовало получения индивидуальной лицензии НБУ, независимо от того, получается заработная плата или другие доходы.

Исключением являлось только открытие счета на период пребывания за границей. Однако после возвращения в Украину, перед гражданами Украины становился выбор – либо закрыть счет, либо получать лицензию. В противном случае это считалось нарушением валютного законодательства и влекло за собой штраф на сумму размещенных за рубежом средств.

В 2017 году НБУ внес изменения в свои нормативные акты и теперь размещением валютных средств за рубежом, требующим получения лицензии, является перевод валютных ценностей из Украины на счет резидента за границей.

В данном случае резидентом считается физическое лицо, не являющееся предпринимателем. Поэтому если перечислений средств из Украины нет, для использования счета лицензия НБУ не нужна. Главное требование – чтобы источник поступления средств был не из Украины.

Если же средства на иностранный счет будут поступать из Украины, получать лицензию НБУ нужно обязательно, независимо от целей использования счета.

Таким образом, граждане Украины, которые получают доход за границей, не связанный с ведением предпринимательской деятельности, могут беспрепятственно получать его на счет, открытый за границей. Но это не освобождает их от декларирования доходов и уплаты налогов в Украине.

Вопрос по декларированию доходов и оплате налогов также может возникнуть, если понадобится получить индивидуальную лицензию для размещения валютных средств на счету, который уже использовался ранее. В этом случае НБУ имеет право запросить выписки по счету, а также документы, подтверждающие поступление средств и декларирование их в Украине.

Граждане Украины стали более свободными в возможности использования иностранных счетов, как для получения доходов, так и для их хранения. Однако всегда нужно помнить, что несмотря на уступки со стороны валютных регуляторов Украины, есть еще и фискальные органы, которые контролируют пополнение бюджета и уплату налогов.

Павел Федчук, юрист международной юридической компании Campio Group