Нафтогаз запланировал потребовать от Газпрома еще $15 млрд компенсации

В случае пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины, “Нафтогаз” будет претендовать на компенсацию от “Газпрома” в размере до 15 млрд долларов, сообщают Українські новини со ссылкой на данные, которые содержатся в письме председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана.

“Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны Газпрома право на пересмотр дает возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от Газпрома из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа. Кроме того, в случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию – в частности, требовать от другой стороны контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 млрд долларов”, – говорится в письме.

Коболев также подчеркнул, что спор по тарифной ставке также может стать существенным экономическим стимулом для “Газпрома” продолжать транзит и после 2019 года.

Отмечается, что “Нафтогаз” уже сделал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа украинской газотранспортной системой для “Газпрома”, то есть начал процедуру, которая требуется контрактом.