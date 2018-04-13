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МАУ перевезла 1,48 млн пассажиров в 1 квартале 2018 года

МАУ перевезла 1,48 млн пассажиров в 1 квартале 2018 года

МАУ перевезла 1,48 млн пассажиров в 1 квартале 2018 года, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили avianews.com в компании.

На регулярных рейсах пассажиропоток составил 1,35 млн человек, из которых 1,15 млн пассажиров были перевезены международными рейсами, а 196,4 тыс. пассажиров — внутренними рейсами.

Доля трансфера в структуре пассажиропотока, зафиксированного на регулярных рейсах, по итогам 1 квартала 2018 года составила 52%, отметили в компании.

По данным Госавиаслужбы Украины, все авиакомпании Украины в январе-марте 2018 года перевезли 2 млн 109,8 тыс. пассажиров, увеличив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%.

Таким образом, доля МАУ в пассажироперевозках украинских авиакомпаний по итогам 1 квартала 2018 года составила 70%.

Напомним, в 2017 году МАУ перевезла 6,93 млн пассажиров, увеличив этот показатель на 16,4% по сравнению с 2016 годом.

По материалам Avianews.com
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