В Украине работают 8 из 15 энергоблоков, остальные - на ремонте

Атомными станциями Украины за прошедшие сутки произведено 178,15 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-центр ГП “НАЭК “Энергоатом”.

13 апреля на атомных станциях Украины в работе 8 из 15 энергоблоков: на энергоблоке №2 Запорожской АЭС 84 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №4 Запорожской АЭС 34 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №2 Ривненской АЭС 28 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 Ровенской АЭС 127 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 64 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 7 сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 10 сутки емонтних работ. Реакторная установка переведена в режим “горячая остановка”.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 950 МВт, РАЭС – 1 410 МВт, ЮУАЭС – 1 020 МВт, ХАЭС – 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.