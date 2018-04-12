В Кабмине обсуждают вопрос повышения минималки до 4200 грн

Вопросы повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен обсуждается сейчас в Кабинете министров Украины.

Об этом на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике – апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

“Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции”, – отметил он.

Справка Finance.ua