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Порошенко объявил о выходе Украины из СНГ

Порошенко объявил о выходе Украины из СНГ

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров подготовить предложения по выходу Украины из состава СНГ. Об этом глава государства заявил на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, Украина никогда не была членом СНГ, а отказ от этой структуры станет очередным ответом на российскую агрессию.

“Правительство должно подготовить предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске”, – заявил гарант Конституции.

Среди прочего Порошенко заявил о необходимости проверки договорно-правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство подготовило предложения по выходу Украины из органов СНГ и выступает за денонсацию договора о дружбе с Россией. Министр также подчеркнул, что, начиная с 2014 года Россия, фундаментально нарушает договор о дружбе с Украиной.

По материалам УНН
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