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Украина и Турция активизируют реализацию совместных проектов в энергетике и авиации

Украина и Турция активизируют реализацию совместных проектов в энергетике и авиации

Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в наиболее востребованных сферах – энергетической, авиационной и в сфере военно-технического сотрудничества.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу, сообщается на Правительственном портале.

“Наши отношения довольно активны, Турция является нашим стратегическим партнером. И усиление сотрудничества в торгово-экономической сфере – одна из ключевых предпосылок успешного развития стратегического партнерства”, – сказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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