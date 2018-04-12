Немцы готовы отдавать дизельные автомобили в Украину по низким ценам

После того как суд Лейпцига разрешил органам самоуправления Германии вводить запрет на движение дизельных авто, жители ФРГ стали массово избавляться от автомобилей, работающих на тяжелом топливе. В результате этого цены на дизеля резко пошли вниз.

В связи с этим немцы стали сбывать дизели в Восточную Европу.

Так, в 2017 году экспорт этих авто вырос со 197 до 233 тыс. ед. в сравнении с 2016-м, из которых только в Украину было ввезено 16 тыс. (в два раза больше, чем годом ранее). Также б/у дизели активно направляют в Румынию, Польшу, Чехию, Болгарию и другие восточноевропейские страны.

Но ситуация будет иметь свое продолжение: под запрет в ФРГ могут попасть не только дизеля стандарта ЕВРО-4 и ниже, но и ЕВРО-5. Это при том, что из 15 млн таких авто по всей стране современной эконорме ЕВРО-6 отвечают только 4 млн авто.