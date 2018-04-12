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Цена на алюминий побила 30-летний рекорд из-за санкций против "РусАла"

Цена на алюминий побила 30-летний рекорд из-за санкций против "РусАла"

После введения санкций против российского алюминиевого гиганта “РусАл” стоимость алюминия увеличилась на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.

Резкое подорожание также связывают с возможным сокращением предложения этого металла на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что 11 апреля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов стоимость алюминия увеличилась на 3%, до 2266,5 доллара за тонну. Предыдущий пятилетний максимум был зафиксирован в декабре на уровне 2290 доллара за тонну.

“Представьте, как снизится предложение, если мы уберем одну десятую всех поставок, пусть даже и на короткое время”, – отметила аналитик Argonaut Securities Хелен Ла.

Между тем акции российского “РусАла” продолжают дешеветь в Гонконге, однако цена бумаг конкурентов, особенно из США, активно растет.

Справка Finance.ua:

  • США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из так называемого “кремлевского списка”.
  • Всего за один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.
По материалам УБР
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