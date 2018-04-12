В Париже на аукционе продали два скелета динозавров за 2,2 млн долл

В Париже в рамках аукциона Drouot было продано два скелета динозавров более чем за 1,4 млн евро (2,2 млн долл.).

По информации Business Times, иностранный покупатель стал владельцем скелетов Диплодока и Аллозавра.

Сообщается, что скелет Диплодока достигает 12 метров в длину, а длина Аллозавтра составляет 3,8 метра. Эти виды динозавров обитали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки. О гражданстве покупателя ничего не известно.

Следует отметить, что на сегодняшний день приобретение скелетов динозавров является своеобразным трендом среди богачей. Так, поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.