Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 20 0

В Париже на аукционе продали два скелета динозавров за 2,2 млн долл

В Париже на аукционе продали два скелета динозавров за 2,2 млн долл

В Париже в рамках аукциона Drouot было продано два скелета динозавров более чем за 1,4 млн евро (2,2 млн долл.).

По информации Business Times, иностранный покупатель стал владельцем скелетов Диплодока и Аллозавра.

Сообщается, что скелет Диплодока достигает 12 метров в длину, а длина Аллозавтра составляет 3,8 метра. Эти виды динозавров обитали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки. О гражданстве покупателя ничего не известно.

Следует отметить, что на сегодняшний день приобретение скелетов динозавров является своеобразным трендом среди богачей. Так, поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018