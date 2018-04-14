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Amazon в 2017 году потратила $22,6 млрд на исследования (инфографика)

Amazon в 2017 году потратила $22,6 млрд на исследования (инфографика)

Amazon в прошлом году увеличил объем инвестиций в дальнейшие разработки почти на 50%. Несмотря на это, в 2016 году компания также была лидером американского рынка по количеству инвестиций в разработку новых продуктов.

На втором месте по объему инвестиций в новые разработки находится холдинг Alphabet, вложивший в 2017 году $16,5 млрд. На третьем — Intel с объемом инвестиций в $13,1 млрд.

Также в пятерку вошли Microsoft и Apple — $12,3 млрд и $11,6 млрд соответственно. Лидером среди нетехнологических компаний стала Johnson& Johnson — с объемом в $10,4 млрд.

При этом в некоторых сферах американские компании не являются лидерами. В прошлом году мировые инвестиции в стартапы, разрабатывающие алгоритмы искусственного интеллекта, достигли $15,2 млрд. Из них 48% пришлось на Китай и только 38% — на США.

По материалам hightech.fm
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