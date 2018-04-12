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Gmail запустит новый дизайн веб-версии в ближайшие недели - СМИ

Gmail запустит новый дизайн веб-версии в ближайшие недели - СМИ

Компания Google планирует обновить дизай веб-версии электронной почты Gmail.

Об этом сообщается в письме администраторам G Suite, который удалось получить The Verge.

На данный момент нет изображений того, как именно будет выглядеть Gmail после редизайна, но компания обещает «свежий, чистый вид веб-версии», а также «несколько новых функций».

К последним относится опция «Умный ответ», которая позволяет быстро отвечать на письма, выбирая вариант ответа, который предлагает почта Google, исходя из контекста письма. А также возможность перевести почтовый ящик в режим сна и поддержка работы без подключения к интернету.

Первыми доступ к новому дизайну Gmail в следующие две недели получат пользователи G Suite и персональных учётных записей.

В Google также планируют начать тестировать редизайн почтового сервиса, чтобы обеспечить его работу с расширениями Chrome.

По материалам The Verge
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