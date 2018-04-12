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Украина установит безвизовый режим с еще одной страной

Украина установит безвизовый режим с еще одной страной

Украина намерена подписать соглашение о безвизовом режиме с Македонией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе – текст почти готов – и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще – у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать”, – написал он на своей странице в твиттере.

Отметим, 15 марта 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Македонии. Согласно указу, безвизовый режим начнет действовать с 16 марта 2018 года и продлится до 15 марта следующего года. Гражданам Македонии будет разрешено находиться на территории Украины без визы на срок в 90 дней в течение 180 дней.

Справка Finance.ua:

  • Действие безвизового режима ЕС с Украиной, которым могут воспользоваться обладатели биометрических паспортов началось 11 июня 2017 года.
По материалам Зеркало Недели
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