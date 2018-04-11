Qualcomm представила 10-нм чипы для Интернета вещей

Компания Qualcomm анонсировала «системы на чипе» QCS605 и QCS603, спроектированные специально для устройств Интернета вещей — смарт-дисплеев, различных роботов, «умных» панорамных камер и пр.

Оба изделия производятся с применением 10-нанометровой технологии FinFET. Чипы обеспечивают поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1. Встроенный спутниковый приёмник совместим с системами GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

«Система на чипе» QCS605 содержит восемь вычислительных ядер: это дуэт Qualcomm Kryo 300 Gold с тактовой частотой до 2,5 ГГц и секстет Qualcomm Kryo 300 Silver с тактовой частотой до 1,7 ГГц.

Изделие QCS603, в свою очередь, располагает четырьмя вычислительными ядрами: дуэт Qualcomm Kryo 300 Gold работает на частоте до 1,6 ГГц, дуэт Qualcomm Kryo 300 Silver — на частоте до 1,7 ГГц.

Графическая подсистема в обоих случаях полагается на интегрированный контроллер Qualcomm Adreno 615. Устройства на новых чипах могут комплектоваться дисплеем Quad HD, кроме того, поддерживаются внешние экраны формата 4К.

Старший из процессоров поддерживает 32-мегапиксельные камеры, младший — 24-мегапиксельные. При этом оба решения позволяют задействовать сдвоенные камеры с 16-мегапиксельными сенсорами.

Среди прочего стоит выделить поддержку оперативной памяти LPDDR4x-1866, технологии быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4, интерфейса USB 3.1 и технологии Qualcomm aptX. Пробные поставки изделий уже начались.