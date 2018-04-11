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Google хочет купить технологии Nokia для быстрого интернета в самолетах

Google хочет купить технологии Nokia для быстрого интернета в самолетах

Google ведет переговоры о покупке бортовой широкополосной системы Nokia для проведения быстрого интернета в самолеты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет ЭП.

Отмечается, что переговоры длятся уже некоторое время и компании вскоре могут прийти к соглашению.

Alphabet и Nokia отказались от комментариев.

По мнению источников, такая покупка позволит Google выйти на рынок с альтернативой быстрого Wi-Fi в самолетах, так как, в отличие от других систем, LTE Nokia A2G соединяет самолет с землей, а не ловит сигнал от спутника.

По материалам Економічна Правда
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