SpaceX может прекратить транслировать запуски своих ракет в космос

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) проверит все фотографии и видеозаписи с запусков ракет от SpaceX за последние 8 лет.

Как пишет The Verge, агенство считает, что SpaceX нарушает американский закон от 1992 года, который обязывает компании получать лицензии на снимки и видеозаписи с околоземной орбиты.

NOAA узнала, что SpaceX проводит прямые трансляции своих запусков только после 6 февраля, когда компания запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту.

Прямую трансляцию этого события смотрели более 2,5 млн человек, а ролик на YouTube уже собрал 25 млн просмотров – и может стать одним из наиболее популярных технологических видео на YouTube.

30 марта SpaceX проводила следующий запуск – ракеты-носителя Falcon 9, однако трансляция прервалась по требованию Управления.

За несколько дней до последнего запуска SpaceX обращалась к NOAA за лицензией, однако процедура ее получения занимает до 120 дней. Из-за этого SpaceX может отказаться от трансляции запусков, которые состоятся в ближайшие три месяца.

Согласно американским законам, в США установлены ограничения на трансляции с ракет и спутников, чтобы никто не мог заниматься шпионажем.

Ранее SpaceX транслировала только запуски ракет с поверхности Земли, что не запрещается этим законом. Однако для фотографий из космоса требуются необходимые лицензии. При этом многие эксперты считают, что закон несовершенен – качество съемки SpaceX не позволяет разглядеть любые объекты на поверхности.