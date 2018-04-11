НДУ меняет подход к реформированию: что необходимо знать участникам фондового рынка

Европейская практика предполагает разделение юридических и технологических аспектов на рынке ценных бумаг. Обычно технологические изменения происходят на уровне программного обеспечения и не регулируются законодательно. Основное условие – технология должна базироваться на юридических принципах, принятых на рынке. Гибкость данной модели позволяет оперативно и в кратчайшие сроки вносить изменения для создания более комфортных условий на рынке для всех его участников.

Именно такие подходы НДУ инициирует в Украине, сообщили порталу Finance.ua в пресс-службе депозитария.

«Перед активизацией украинского фондового рынка нам необходимо инвестировать в его инфраструктуру, – отмечает Миндаугас Бакас, Глава Правления Национального депозитария Украины (НДУ). – Бизнес-процессы должны соответствовать эффективным моделям, принятым в европейской практике. Это одна из главных целей внедрения нового ПО. В результате мы получим не просто новую IT-платформу. Это будет новый Центральный депозитарий, интегрированный с мировым финансовым пространством».

Для депозитарных учреждений НДУ предлагает 3 новых варианта технологического взаимодействия с Центральным депозитарием:

1. Депозитарное учреждение (ДУ) ведет счета в ценных бумагах своих клиентов, используя свое программное обеспечение (ПО). На уровне Центрального депозитария (ЦД) хранятся и учитываются ценные бумаги ДУ, права, на которые и права по которым принадлежат собственникам ценных бумаг такого ДУ, а также учет ценных бумаг, принадлежащих самому ДУ.

2. ДУ использует своё ПО, но есть клиенты, которые хотели бы иметь индивидуальный счет собственника (Individual segregated) на уровне ЦД, что является привычной европейской практикой. При этом собственник не является клиентом НДУ. Информация дублируется в НДУ.

3. ДУ для обслуживания своих клиентов использует ПО ЦД, открывая такие счета в системе НДУ. Управление такими счетами (проведение операции) осуществляется депозитарным учреждением, используя весь доступный функционал ПО ЦД.

Независимо от выбранной модели работы, депозитарное учреждение:

подтверждает право собственности на ценные бумаги;

собственник (депонент) имеет доступ к счету в ценных бумагах исключительно через депозитарное учреждение;

индивидуальный счет владельца (депонента) в пределах счета депозитарного учреждения, открытого в ЦД (Individual segregated) – это дополнительная гарантия сохранения права собственности.

Варианты взаимодействия с ЦД могут меняться в зависимости от выбранной депозитарным учреждением модели ведения бизнеса.

Справка Finance.ua:

Поставщик нового программного обеспечения – британская компания Percival Software Limited.