За 2017 год предприниматели увеличили использование кассовых аппаратов - ГФС

В прошлом году зарегистрировано еще 20 тыс. кассовых аппаратов, а за три года их количество выросло почти на 63 тыс. При этом растет и выручка предпринимателей – более чем на 15% ежегодно, передает ГФС.

“В течение 2017 года количество зарегистрированных регистраторов расчетных операций выросло на 20 тыс. и составило 286 тыс. Всего за три последних года количество кассовых аппаратов выросло почти на 63 тыс., или на 28%. В то же время наблюдается положительная динамика роста выручки более чем на 15% ежегодно. Так, в 2017 году сумма выручки составила 893 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2016 году”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в прошлом году подразделения аудита провели более 13,4 тыс. фактических проверок (5% от всех объектов, где применяются РРО).

По результатам этих проверок предпринимателей оштрафованы на 387 млн ​​грн, что на 25% больше прошлогоднего показателя.

Нарушения фиксируются при осуществлении контроля за розничным товарооборотом, полнотой декларирования доходов и правильностью применения РРО.

Также в прошлом году осуществлялся контроль за новыми сферами, в которых было законодательно введено применение кассовых аппаратов. В частности, проведено 373 фактические проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих операции по купле-продаже наличной иностранной валюты, по результатам которых наложено штрафов на сумму 25,8 млн грн.

Благодаря этому 29 субъектов хозяйствования, осуществляющих такие операции, зарегистрировали 3386 специализированных РРО, что составляет почти 100% от необходимых.

Кроме того, проверено 621 предприятие, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту и обязаны применять РРО. За невыполнение требований закона к ним применены штрафные санкции на более чем 3 млн грн. На сегодня из 9,4 тыс. таких субъектов зарегистрированные РРО есть у 3,2 тыс. плательщиков.

Относительно контроля за переводом средств в национальной валюте, то согласно данным НБУ 59 субъектов хозяйствования получили от НБУ лицензии на перевод средств в национальной валюте, из которых 40 используют в своей деятельности платежные устройства.

Осуществлены проверки 17 предпринимателей, к нарушителям применены штрафы в сумме 1 млн грн. На сегодня 2 субъекта уже зарегистрировали и используют РРО.