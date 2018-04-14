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Один процент богачей будет контролировать две трети мирового богатства до 2030 года

Один процент богачей будет контролировать две трети мирового богатства до 2030 года

Британская библиотека Палаты общин на этой неделе опубликовала прогноз, согласно которому богатые 1% населения планеты будут контролировать почти 66% мировых богатств до 2030 года, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояний 1% самых богатых людей планеты составляют 6% в год, в то время как в остальных 99% населения – только 3%.

В случае, если сохранится этот тренд, к 2030 году состояние самых богатых людей мира вырастет до $ 305 трлн долларов США по сравнению с нынешними 140 трлн долларов, прогнозируют исследователи.

По материалам УНН
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