Один процент богачей будет контролировать две трети мирового богатства до 2030 года

Британская библиотека Палаты общин на этой неделе опубликовала прогноз, согласно которому богатые 1% населения планеты будут контролировать почти 66% мировых богатств до 2030 года, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояний 1% самых богатых людей планеты составляют 6% в год, в то время как в остальных 99% населения – только 3%.

В случае, если сохранится этот тренд, к 2030 году состояние самых богатых людей мира вырастет до $ 305 трлн долларов США по сравнению с нынешними 140 трлн долларов, прогнозируют исследователи.