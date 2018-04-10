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Стало известно, где будет базироваться первый украинский лоукостер

Стало известно, где будет базироваться первый украинский лоукостер

Руководство авиакомпании SkyUp приняло решение сделать аэропорт Киев-Жуляны базовым.

Об этом рассказал гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает ЦТС.

“Базовым аэропортом для SkyUp будет аэропорт Киев”, – отметил он.

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Также он пояснил мотивы такого выбора: “В последние годы этот аэропорт стал пользоваться очень хорошим спросом со стороны пассажиров. Это удобный с точки зрения расположения городской аэропорт, до него очень удобно добраться городским транспортом, там хорошая инфраструктура, есть удобный паркинг”.

“Авиаузел готов обслуживать самолеты Boeing 737-800. По нашей географии полетов за этим типом ВС практически нет ограничений в аэропорту Киев. Поэтому нам нравится этот домашний, “семейный” аэропорт”, – также отметил он.

Справка Finance.ua:

  • ООО “Авиакомпания “Скайап” была зарегистрирована в июне 2017 года Киеве.
  • Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.
  • Форма собственности указанной компании – на 100% частная.
  • Главный акционер SkyUp – ОООACS-Украина” Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.
По материалам Центр транспортных стратегий
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