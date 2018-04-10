В МИУ анонсировали запуск железнодорожного маршрута "четырех столиц"

В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск нового железнодорожного маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра Юрий Лавренюк.

По его словам, тарифный совет МИУ внес изменения тарифов на перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении, подписан соответствующий приказ и направлен на госрегистрацию в Минюст.

“УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Стоимость билета купейным вагоном до Риги составит около 1855 грн (59 евро)”, – сообщил чиновник.

В комментариях к посту в Facebook Лавренюк отметил, что поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 следующего дня (с учетом простоя на границе). Таким образом, из столицы Украины в столицу Латвии поезд будет доезжать за 15 часов.

Отметим, в Министерстве инфраструктуры изначально планировали запуск “поезда пяти столиц” – до Таллина.

Предполагалось, что прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Минском, Вильнюсом, Ригой и Таллинном будет установлено до конца 2017 года.

Об этом заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, прогнозируя популярность данного маршрута у пассажиров. В перспективе новый поезд, по словам министра, мог бы быть продлен до Одессы.