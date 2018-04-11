Поведение доллара к мировым валютам с начала 2018 года (инфографика)

Индекс доллара (доллар против корзины мировых валют) с начала 2018 года снизился на 2,5%. Ускорение инфляции и бюджетный дефицит вынуждают ФРС более активно противодействовать растущим ценам, повышая процентную ставку.

Больше всего по отношению к американскому доллару с начала года девальвировал венесуэльский боливар – в 5000 раз.

Венесуэльский боливар обвалился в стоимости почти в 5000 раз против доллара. Глубокий экономический кризис, вызванный финансовыми санкциями со стороны США, привел к гиперинфляции (2600% инфляции в 2017 году), промышленному спаду, сокращению нефтяной отрасли и бедности населения. Официальный курс удерживался до февраля на уровне 9,97 боливаров за доллар, но уже к концу марта составил 49353 боливаров за доллар.

Чилийский песо получил сильную поддержку благодаря благоприятной конъюнктуре рынка сырья и рекордному с 2014 года положительному торговому балансу. Колумбийский песо получил поддержку со стороны высоких цен на нефть и лучших показателей дефицита текущего счета с 2012 года.

Аргентинский песо потерял 6,3% на фоне экономического спада, вызванного рекордной засухой. Засуха привела к резкому снижению качества урожая: 75% посевов сои в ключевых регионах производства находятся в плохом и очень плохом состоянии.

Валюты Ближнего Востока испытывают давление из-за нестабильности в Сирии, а также обстрелов ОАЭ со стороны Йемена.

В то же время криптовалюта Bitcoin обесценилась более чем в 2 раза.

Торговые ограничения в Китае и Южной Корее, ограничения и запрет на рекламу криптовалют в поисковых системах и соцсетях привели к обвалу стоимости всех криптовалют. Bitcoin подешевел с 13,78 тыс. долларов до 6,72 тыс. долларов.

Динамика доллара США за январь-март 2018 года:

(”+” девальвация локальной валюты, “-” укрепление локальной валюты)