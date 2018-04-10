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Разработан нейроимплант, улучшающий память на 35%

Разработан нейроимплант, улучшающий память на 35%

Американские инженеры и нейробиологи доказали, что с помощью нейроимпланта, который записывает, обрабатывает и воспроизводит электромагнитную активность мозга, можно на 35% улучшить кратковременную память.

Авторы статьи доказывают, что ненадежную углеродную память (то есть обычную человеческую) можно укрепить кремниевой, компьютерной, вживив в мозг чип, который помогает вспоминать забытое.

Так, память у людей склонна к нарушениям из-за наркотиков, болезни и травм головного мозга, однако предыдущие попытки восстановить или спасти функцию памяти у людей обычно связаны только с неспецифической модуляцией областей мозга и нейронными системами, связанными с получением памяти.

Разработанный нейроимплант распознает электромагнитную активность мозга, выделяет паттерны, которые сопровождают корректное извлечение из памяти воспоминаний, а затем воспроизводит эти паттерны, которые стимулируют отдельные группы нейронов слабыми электрическими импульсами.

Участников эксперимента было всего 15 человек, все – с диагностированной эпилепсией и связанной с ней потерей кратковременной памяти; нейроимплант ввели в их мозг во время выполнения другой операции, которая была необходима каждому из испытуемых.

Импланты в гиппокампе улучшили кратковременную память участников эксперимента в среднем на 35%.

“Мы почти не сомневались, что это сработает, потому что мы уже проводили успешные эксперименты на животных, но мы были удивлены тем, насколько эффективно это сработало на людях”, – пояснил в сопроводительном видео один из авторов работы, Роберт Хэмпсон.

Сообщают, что эти результаты демонстрируют облегчения кодирования памяти, что является важной особенностью для построения импланта нейронного протеза для улучшения памяти человека.

По материалам УНН
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