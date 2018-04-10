Разработан нейроимплант, улучшающий память на 35%

Американские инженеры и нейробиологи доказали, что с помощью нейроимпланта, который записывает, обрабатывает и воспроизводит электромагнитную активность мозга, можно на 35% улучшить кратковременную память.

Авторы статьи доказывают, что ненадежную углеродную память (то есть обычную человеческую) можно укрепить кремниевой, компьютерной, вживив в мозг чип, который помогает вспоминать забытое.

Так, память у людей склонна к нарушениям из-за наркотиков, болезни и травм головного мозга, однако предыдущие попытки восстановить или спасти функцию памяти у людей обычно связаны только с неспецифической модуляцией областей мозга и нейронными системами, связанными с получением памяти.

Разработанный нейроимплант распознает электромагнитную активность мозга, выделяет паттерны, которые сопровождают корректное извлечение из памяти воспоминаний, а затем воспроизводит эти паттерны, которые стимулируют отдельные группы нейронов слабыми электрическими импульсами.

Участников эксперимента было всего 15 человек, все – с диагностированной эпилепсией и связанной с ней потерей кратковременной памяти; нейроимплант ввели в их мозг во время выполнения другой операции, которая была необходима каждому из испытуемых.

Импланты в гиппокампе улучшили кратковременную память участников эксперимента в среднем на 35%.

“Мы почти не сомневались, что это сработает, потому что мы уже проводили успешные эксперименты на животных, но мы были удивлены тем, насколько эффективно это сработало на людях”, – пояснил в сопроводительном видео один из авторов работы, Роберт Хэмпсон.

Сообщают, что эти результаты демонстрируют облегчения кодирования памяти, что является важной особенностью для построения импланта нейронного протеза для улучшения памяти человека.