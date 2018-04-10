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Межбанк: доллар, замедлив снижение, замер на уровне 25,99

Межбанк: доллар, замедлив снижение, замер на уровне 25,99

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состоянию на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 654,5 млн грн к отметке 44 366,8 млн грн, снова намекая на «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.

Меж тем, довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,95/25,99 UAH/USD.

Спустя 50 минут, на 10.54 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке к стабильности – цена «американца», по сути, не тронулась с места: 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,980 / 26,020
евро – 31,874 / 31,923
российский рубль – 0,449 / 0,450

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2319 / 1,2320

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
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