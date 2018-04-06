Ахметову не удалось разморозить свои зарубежные активы - СМИ

Арбитражные судьи в Нидерландах не поддержали просьбу холдинга СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова разморозить активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов.

Согласно решению суда от 5 апреля, активы остаются заблокированными, пишет DW.

Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга.

Как сообщил в своем пресс-релизе СКМ, замораживание не влияет на операционную деятельность холдинга.

Компания самого богатого украинца заявила, что продолжит оспаривать замораживание в судах.

Напомним, суд Лондона в июне 2017 года обязал “СКМ” Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за “Укртелеком”.

Ранее Окружной суд Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 г. Raga Establishment Ltd (прежнее название – Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.