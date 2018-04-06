В России рассказали, когда собираются платить Украине по "стокгольмскому" долгу

Российская сторона будет ожидать решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по разбирательству с “Нафтогазом Украины”, прежде чем примет решение о выплате $2,5 млрд штрафов, начисленных Стокгольмским арбитражем.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет Сегодня.

“В настоящее время подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов “Газпрома”, решение (Стокгольмского арбитража – Ред.) по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой”, – сообщил российский министр.

Также, отвечая на вопрос, будет ли “Газпром” выплачивать “Нафтогазу Украины” штраф, начисленный Стокгольмским арбитражем, в размере $2,56 млрд, Новак заявил, что Россия “будет мониторить ситуацию”: “Газпром” действует в рамках правового поля и принимает решения, как действовать в данной ситуации”.

Отметим, при этом Украина готовится насильно взыскать “стокгольмский” долг с “Газпрома”, причем каждый день задолженность увеличивается на полмиллиона долларов.

Напомним, ранее украинская сторона подтвердила газовые переговоры по транзиту с “Газпромом”. В “Нафтогазе” отметили, что Россия наотрез отказалась выполнять требования Стокгольмского арбитража и настроена на расторжение газовых контрактов с Украиной или внесении правок в эти документы. И тот, и другой вариант противоречат вердиктам суда.