"Интерпайп" призывает отменить НДС на операции с металлоломом

Компания “Интерпайп” считает необходимым отменить взимание НДС на операции с металлоломом на постоянной основе. Такое мнение в ходе расширенного заседания совета директоров Объединения предприятий “Укрметаллургпром” высказал Дмитрий Кисилевский, директор по корпоративным отношениям “Интерпайпа”.

“В 2018 году заканчивается продление нормы отмены взимания НДС на металлолом. То есть с 1 января 2019 года НДС на операции с металлоломом возвращается. Мы обсуждали с представителями МЭРТа отмену НДС на металлолом на постоянной основе. Все понимают, что в металлоломе добавочная стоимость отсутствует, такая норма приводит лишь к манипуляциям и непрозрачности”, — отметил он.

По его словам, соответствующий законопроект об отмене взимания НДС на металлолом на постоянной основе необходимо разработать, чтобы его приняла Верховная Рада.

Директор по корпоративным отношениям “Интерпайпа” также подчеркнул необходимость обеления или детенизации рынка металлолома.

“Всем известно, что низовая заготовка лома — это такая сфера деятельности, которая по своей прозрачности недалеко ушла от добычи янтаря или контрабанды сигарет. То есть она находится в тени. По нашим оценкам, около 70% этого рынка находится в тени, оборот приближается к 20 млрд. грн.”, — сказал он.

По его словам, такая ситуация приводит к тому, что потребители металлолома не могут купить это сырье у тех субъектов хозяйствования, которые его заготавливают: между заготовщиком и продавцом лома всегда есть очень длинная цепочка компаний, “превращающих” нелегальный металлолом в легальный.

“Законодательство, регулирующее заготовку металлолома, является противоречивым и содержит правовые коллизии, которые приводят к тому, что низовые заготовщики лома работают в тени”, — отметил Кисилевский.