Год без транша МВФ: крепкая гривна и растущие цены

Уже год Украина живет без денежной подпитки со стороны МВФ — четвертый и последний на сегодняшний день транш от Фонда на сумму $1 млрд страна получила в апреле 2017 года. Эксперты “Сегодня” оценили, как это отразилось на нашей экономике и чего ждать в будущем. Как выяснилось, деньги МВФ не повлияют ни на курс доллара, ни на инфляцию, но их отсутствие затормозит проведение реформ.

Транш и макропоказатели

Напомним, совет директоров МВФ в марте 2015 года одобрил 4-летнюю программу финансирования для Украины (EFF) на сумму $17,5 млрд, рассчитанную до марта 2019 года. Из них четырьмя траншами Украине дали почти половину — $8,7 млрд, в том числе $1 млрд год назад, притом за 2017 год мы должны были получить вчетверо больше.

Причина — неполное исполнение требований Фонда, в частности создание Антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения и коммунальной сферы. Из одолженных денег, по данным Нацбанка, в 2016—2017 гг. мы вернули МВФ $2,9 млрд, включая проценты. А в ближайшие пять лет нам надо отдать с процентами почти $6 млрд.

Как видно, переплатить за 5 лет придется почти 13% от суммы одолженного.

Отсутствие транша мало сказалось на курсе доллара — он не поднялся до 30 грн/$, как предсказывали некоторые финаналитики, а в I квартале 2018-го даже подешевел из-за того, что НБУ повысил учетную ставку по рефинансированию комбанков с 12,5% до 17%. Но ускорилась инфляция, которая за 12 месяцев (с апреля 2017-го по март 2018-го) составила почти 12%.

Прогнозы

Экономисты опасаются, что последний полученный транш действительно окажется последним. Причина в том, что нынешний год — предвыборный, и существует большой риск, что проведение реформ сменится популистскими решениями. В частности, заморозят тарифы на газ для населения, о чем заявил премьер Владимир Гройсман.

“Траншей, скорее всего, больше не будет, так как их экономическое значение уже не так важно, как было в 2015-м, когда поступившие в резервы Нацбанка $4 млрд серьезно помогли стабилизировать курс гривни, — говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Последний миллиард мы получили под честное слово, что будет создан Антикоррупционный суд, внесены изменения в Конституцию относительно статуса Донбасса, ускорится выполнение Минских соглашений. Ничего этого нет. Сейчас сотрудничество с МВФ — это рычаг для проведения реформ, но перед выборами он будет действовать слабо”.

С этим не согласен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко:

“Если в 2018 году не будет сотрудничества с МВФ, значит, не будет финресурса ни от какой другой международной финансовой институции или евроструктур. В частности, 1,8 млрд евро от ЕС также не получим”, — уверен Устенко.

В НБУ уже сегодня говорят, что надо начать переговоры о новой программе с МВФ, чтобы рефинансировать имеющиеся долги на выгодных условиях и ускорить темп реформ. Против этого выступает Минфин.

“Нам надо успешно завершить эту программу”, — заявил недавно министр финансов Александр Данилюк.

Реформы в обмен на новые транши

Эксперты говорят, что главное политическое достижение от сотрудничества с МВФ — под давлением Фонда была частично принята Пенсионная реформа, проведено осовременивание пенсий для трудовых пенсионеров. Реформа продолжается: в частности, с 1 января увеличены пенсии и пенсионерам-силовикам, которые не пересматривались около 8 лет.

На 2019 год намечено открытие личных накопительных счетов будущих пенсионеров. При этом удалось убедить эмиссаров МВФ снять свое требование о повышении пенсионного возраста на 5 лет — до 65 лет. Его заменили значительным, сразу на 10 лет (с 25 до 35 лет), повышением трудового стажа. То есть те, кто всю жизнь легально трудился, не пострадают, остальным автоматически придется работать больше, вплоть до 65 лет, пока не наработают необходимый для получения пенсии стаж.

Также деньги МВФ ускорили принятие пакета законов о создании антикоррупционных органов, проведена судебная реформа. Пока под сомнением принятие еще одного требования от МВФ — снятие моратория на продажу сельхозземли и создание рынка земли.

Александр Панченко