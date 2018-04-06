Добыча газа в Украине будет расти на миллиард кубов ежегодно - Гройсман

Рост добычи газа в Украине будет увеличиваться на 1 млрд кубометров ежегодно. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“У нас залежи газа вторые-третьи в Европе по объемам. Залежи украинского газа не разрабатывались, и все что касалось возможности добычи украинского газа, уничтожалось. Мы сегодня создаем условия, при которых объем добычи будет расти – не менее 1 млрд в год. Это обеспечит нашу независимость от любого, кто поставляет газ в Украину”, – сказал Гройсман.

Он отметил, что на каждой встрече с международными партнерами украинская власть также ставит вопрос “Северного потока-2”.

“Речь идет о том, что это не коммерческий проект. Это проект сугубо политический. Это проект, который будет использован Россией, чтобы посадить всю Европу на газовую иглу”, – отметил Гройсман.

Как сообщалось, Украина, по данным ученых, располагает 276 млрд кубометров подтвержденных запасов газа (140 месторождений). Общий потенциал месторождений – втрое больше – 923 млрд кубометров. В течение последних десятилетий Украина только снижала объем добычи собственного газа, в том числе из-за ряда политических решений. Положительная динамика добычи газа была зафиксирована в 2016 году. Общий объем добычи в прошлом году составил 14,6 млрд кубометров.