Постановление о компенсациях за газовые счетчики почти готово - Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности вскоре представит проект постановления о порядке проведения компенсации лицам, которые самостоятельно за свой счет установили газовые счетчики.

Об этом в пятницу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

“По установке газовых счетчиков и по компенсациям работает рабочая группа. Решение на выходе”, – сказал Корзун.

Как сообщал Укринформ, с 19 января текущего года вступил в силу Закон “О внесении изменений в закон Украины “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа.

Согласно закону, предельная дата установки индивидуальных счетчиков газа потребителям перенесена с начала 2018 года на 1 января 2021 года.