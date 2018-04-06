НБУ изменил перечень банков для валютных интервенций (список)

НБУ утвердил перечень банков для участия в валютных интервенциях путем запроса лучшего курса в апреле-июне текущего года.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ на межбанковском рынке путем запроса лучшего курса во II квартале 2018 года”, – говорится в сообщении.

Согласно критериям отбора банков, в валютных интервенциях путем запроса лучшего курса могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачным критериями: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%), объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге – 30%) и объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге – 20%).

Согласно указанным критериям, во II квартале 2018 года в перечень банков-участников валютной интервенции путем запроса лучшего курса были добавлены АКБ “Индустриалбанк” и ПАО “Кредобанк”, и исключены АО “Прокредит Банк” и ПАО “Банк Инвестиций и сбережений”.

Таким образом, в апреле-июне принимать участие в интервенциях данной формы смогут: “Альфа-Банк”, “Банк Кредит Днепр”, “ИНГ Банк Украина”, “Индустриалбанк”, “Глобус”, “Креди Агриколь банк”, “Кредобанк”, “ОТП Банк”, “Ощадбанк”, “Пивденный”, “ПриватБанк”, “ПУМБ”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Сбербанк”, “Ситибанк”, “Таскомбанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “УкрСиббанк” и “Укрсоцбанк”.