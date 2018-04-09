Новая инициатива правительства существенно усложнит жизнь автомобилистам

Украинские министерства продолжают удивлять своими инициативами автомобилистов. В этот раз всех обрадовал Минрегион — там заявили, что запретят стоянку машин в жилых кварталах, то есть, во дворах.

Пока говорят о новостройках

В Минрегионе делают оговорку — речь идет о новостройках. Освободившееся пространство будет предназначено для детских площадок, зон отдыха и газонов.

“В новом СНиП мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Парковки и гаражи рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки. Это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов — исключительно подземные гаражи«, — сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

К слову, совпадение или нет, но озвучивший эту идею Лев Парцхаладзе является одним из крупнейших застройщиков, возглавляет совет директоров Украинской строительной ассоциации, которая объединяет более 200 крупнейших девелоперских и строительных компаний страны (информация с досье Парцхаладзе на liga.net)

В Минрегионе новость сопроводили картинкой с выдержкой из проекта нового СНиПа и иллюстрацией «новых благ».

В комментариях у замминистра поинтересовались — а как насчет вторичного жилья и уже существующих дворов, под завязку забитых машинами?

“Они физически не имеют площадок для размещения парковок. Если разместить парковку где-то в 3-4 кварталах, то вообще нивелируется смысл покупать авто. Я за то, чтобы старые гаражи, десятками стоят возле жилых домов, заменить многоэтажными паркингами, на первом этаже которых должны быть складские помещения. При этом те, кто уже имеет гараж получат место на паркинге бесплатно вместе с одним помещением на складском этаже”, — предлагает одессит Павел Гусев.

Как там у них?

Обосновывая необходимость «дворовой революции», в Минрегионе ссылаются на европейский опыт, мол, за границей увидеть забитый машинами двор — сродни кошмарному сну.

Водители, некоторое время жившие в европейских странах, говорят, что действительно дворы домов там в основном пешеходные. При чем, речь идет не только о новых ЖК, но и «скворечниках» в спальных районах, наподобие наших панельных девятиэтажек.

“Я не помню ни одной машины во дворах в Австрии. Дворы многоквартирных домов полностью пешеходные — заехать туда может только спецтехника работников ЖКХ. Возле нескольких многоквартирных домов (или комплекса корпусов) обычно расположена общая парковка. Место на парковке связано с квартирой — его можно приобрести вместе с ней, или взять в аренду. Это стоит порядка 50 евро в месяц при условии, что аренда квартиры обходится порядка 400 евро в месяц. Не проживающему в квартире этого дома, паркоместо не получить. Где ставят машины все остальные? На дороге, там, где это не запрещено ПДД. Есть исключение — врачи получают специальный знак на лобовое стекло, которое позволяет им парковаться ближе к своему дому, но даже это не позволяет парковаться во дворе многоквартирного дома”, — рассказал Autonews.ua киевлянин Виктор, долгое время живший в Австрии.

Строгость законов — необязательность их выполнения

Эксперты по урбанистике смотрят на будущее этой затеи с большим скепсисом. По их словам, она безусловно правильная, но «механический» перенос даже лучшего европейского опыта будет неэффективным, пока украинское общество само не придет к пониманию «так правильно и по-другому нельзя».

Во-первых, против идеи Минрегиона работает современная украинская культура пользования автомобилем. Мы настроены на то, что машина стоит поближе к порогу своего дома, иначе иметь машину стает мало смысла, если к ней еще нужно куда-то ехать на велосипеде или другом транспорте.

“Стандартный радиус пешеходной доступности для Киева считается около 500 м, для городов поменьше — 200-300 м. В случае с автомобилями требование к его доступности еще жестче — люди, которые едут на машине в офис, имеют определенную обувь, определенную одежду. И я не думаю, что автомобилисты будут идти по лужам 500 метров в итальянских туфлях, чтобы дойти до стоянки авто. Я думаю, они и дальше будут стремиться ставить их как можно ближе к порогу. Этот закон не реалистичен. А идеи о «перехватывающих» парковках или «давайте построим паркинги и соберем туда все автомобили» — это предложение такого же порядка, как «давайте накормим всех голодающих». Это неработающая и наивная идея”, — говорит Autonews.ua директор компании по транспортному моделированию «А+С Украина» Дмитрий Беспалов.

Во-вторых, против закона работает возрастающая автомобилизация страны. Опросы «А+С Украина» по мобильности населения в Киеве в 2015 году зафиксировали 217 автомобилей на 1000 жителей, а в 2017 — 257.

“Это очень стремительный тренд роста. Мы думаем, что это из-за автомобилей на еврономерах. Соответственно, становится больше автомобилей, стоящих близко ко входам в дома. Если запрещать ставить машины близко, то люди вряд ли это поддержат, в противном случае, где их оставлять?

В Киеве около 30 тыс. легальных паркомест, и при этом в киевской сети более 600 тыс. активных автомобилей, которые заводятся и куда-то едут. Так вот, любой автомобиль, который завелся, уже потенциальный нарушитель правил парковки — куда бы он не ехал, с огромной долей вероятности он припаркуется с нарушением правил парковки, потому, что законных вариантов почти нет. У нас часто принимают законы, строгость которых компенсируется необязательностью их выполнения. Этот закон — один из тех, которые очень сложно соблюсти. Так само не выполняются требования знака «Стоянка запрещена» или ограничение скорости в 50 км/ч. Этот закон без механизма его реализации и без поддержки людей ничего не стоит«, — считает Дмитрий Беспалов.

Почему тогда это работает в Европе?

В «А+С Украина» говорят, что Европа, на которую мы пытаемся ориентироваться, так благополучна потому, что просто успела пройти этапы «созревания» общества, к которым мы только подбираемся.

“Они прошли массовую автомобилизацию, у них тоже были запаркованы дворы, улицы. У них убивали на дорогах очень много людей в авариях. Это происходило примерно в 70-х годах. Они в это поиграли, поняли, что это плохо для их детей, для их будущего, и, будучи скромными, не склонными кичиться и демонстрировать богатство, как наши соотечественники, они начали наступать на автомобилизацию и всячески ее ущемлять. Так, в городе Лейпциг каждая пятая поездка происходит на велосипеде, при чем, мы имеем в виду не отдых, а деловые поездки, за покупками, на учебу. У них все городское планирование этому способствует, законодательство, в школе учат, что автомобили – это большая проблема.

Я, честно говоря, думал, что мы сможем проанализировать чужой опыт и его перенять лучшее, ведь это им дорого стоило. Но теперь вижу, что нет. Мы пройдем те же круги ада, что прошла Европа, сами увидим, что это невозможно, что растет количество жертв на дорогах, что не хватает места для детей во дворах и они играют в клетках, вот тогда мы станем себя ограничивать. Это сознательное ограничение — где-то там оставлять машину и подъезжать до дома на велосипеде, это как диетическая еда. Но человек должен осознать, что он болен, и есть диетическую пищу. А это далеко не каждый готов сделать«, — подвел итог в комментарии Autonews.ua Дмитрий Беспалов.

Андрей Довгань