Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей

Microsoft инвестирует $5 млрд в интернет вещей на протяжении следующих четырех лет. Об этом сообщила в блоге компании корпоративный вице-президент Microsoft по облачным продуктам Джулия Уайт (Julia White). Цель инвестиций — предоставить клиентам новые возможности по трансформации бизнеса с помощью подключенных устройств.

Уайт ссылается на данные консультационной фирмы A.T. Kearney, согласно которым интернет вещей приведет к повышению производительности в глобальных масштабах на $1,9 трлн к 2020 г. Одновременно будет наблюдаться сокращение расходов на $177 млрд. Таков будет совокупный эффект от распространения подключенных домов и машин, умной городской инфраструктуры, интеллектуальных жилищно-коммунальных и промышленных систем и так далее.

Как поясняет Уайт, в настоящий момент Microsoft уже способна предоставить бизнесу в области интернета вещей все, что нужно для начала работы — ОС для подключенных приборов, облачные сервисы для управления ими и обеспечения их безопасности, инструменты продвинутой аналитики и бизнес-приложения. Все эти направления будут развиваться за счет объявленных инвестиций.

ОС для интернета вещей Microsoft разрабатывает на основе Windows 10 — у компания есть две разные версии этой системы для подключенной техники. Также Microsoft завершает разработку сервиса Azure IoT Central, который будет работать по принципу «ПО как услуга». У компании также имеется Центр интернета вещей Azure IoT Hub, к которому можно подключать устройства, чтобы в дальнейшем следить за их состоянием с помощью телеметрических данных, и платформа Azure IoT Suite.