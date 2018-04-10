Intel передумала выпускать заплатки для устранения уязвимости Spectre для чипов Penryn, Wolfdale, Bloomfield

Компания Intel скорректировала свои планы по выпуску обновлений микрокода, которые призваны устранить уязвимость Spectre в нескольких старых семействах процессоров. Под корректировкой в данном случае следует понимать отказ от выпуска соответствующих микропрошивок. К такому выводу можно прийти, проанализировав свежий документ Microcode Revision Guidance Guide, датированный началом апреля 2018 года.

В частности, в этом документе в графе «Статус разработки» для ряда семейств процессоров установлен статус «Остановлено». Речь идёт о процессорах семейств Penryn, Wolfdale, Bloomfield, Yorkfield, и некоторых других. Что интересно, в аналогичном документе, датированном началом марта, для многих из этих чипов был указан статус «Планируется», а в некоторых случаях – «Предварительная бета-версия».

Своё решение отказаться от выпуска прошивок для ряда старых процессоров Intel поясняет рядом объективных факторов. Среди них упоминаются особенности микроархитектуры, которые препятствуют практической реализации функций, устраняющих второй вариант уязвимости Spectre (CVE-2017-5715), и ограниченная системная поддержка программного обеспечения. Кроме того, по данным неназванных клиентов, большая часть этих процессоров якобы используется в качестве «закрытых систем», так что они меньше подвержены уязвимостям.