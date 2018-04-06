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Сотрудникам автозаправки случайно перепала доля от выигрыша в лотерею

Сотрудникам автозаправки случайно перепала доля от выигрыша в лотерею

Днями на автозаправочной станции в Нью-Джерси (США) был продан лотерейный билет Mega Millions с выигрышем в 521 млн долларов, передает УНН со ссылкой на UPI.

По существующим правилам торговая точка, где был продан лотерейный билет, получает определенный процент от выигрыша. Заправка в Нью-Джерси – не исключение, лотерея выплатит собственнику бизнеса 30 тыс. долл.

Владелец заправки отметил, что у него давно составлен план на выигранные деньги.

“У меня работает 10 сотрудников. Каждый из них получит денежные бонусы”, – рассказал он, добавив, что направит часть от денежного вознаграждения на благотворительную помощь местной организации на постройку церкви.

По материалам УНН
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