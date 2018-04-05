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Порошенко просит Раду "безотлагательно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности

Порошенко просит Раду "безотлагательно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба главы государства.

“Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия”, – сообщил Порошенко.

По его словам, создание соответствующего органа позволит ликвидировать коррупцию в правоохранительных органах, которые тоже выполняли функции контроля фискальной дисциплины.

“Все они приходили проверять уплату налогов: милиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам там (на предприятиях – ред) нечего делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами”, – отметил Порошенко.

Напомним, в марте председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

По материалам Економічна Правда
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