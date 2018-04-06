Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

Создатель Himera показал мини-электрокар Kugel

Создатель Himera показал мини-электрокар Kugel

Стоимость новинки составляет 9,5 тысяч евро. Выпуск автомобиля ожидается в текущем году. Запас хода составляет от 180 до 220 километров.

Создавший суперкар Himera Андрей Джазовский сообщил подробности о новом автомобиле – компактном электрокаре Kugel. Выпуск новинки ожидается в текущем году. При этом ее стоимость составит 9,5 тысяч евро. Об этом пишет Auto 24.

По словам создателя, новинка достигает в длину 2,7 метра. Это городской автомобиль, который будет производиться в г. Малага в Испании.

Дизайн электрокара разрабатывал Dejan Hristov. Автомобиль будет доступен в двух модификациях – трех- и шестиместной. Место водителя расположено посередине салона, а два пассажирских места – по бокам.

Новинка оснащена 3,3-киловаттным электромотором. Запас хода – от 180 до 220 километров. При этом полный заряд батареи достигается за 20 минут.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018