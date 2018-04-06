Создатель Himera показал мини-электрокар Kugel

Стоимость новинки составляет 9,5 тысяч евро. Выпуск автомобиля ожидается в текущем году. Запас хода составляет от 180 до 220 километров.

Создавший суперкар Himera Андрей Джазовский сообщил подробности о новом автомобиле – компактном электрокаре Kugel. Выпуск новинки ожидается в текущем году. При этом ее стоимость составит 9,5 тысяч евро. Об этом пишет Auto 24.

По словам создателя, новинка достигает в длину 2,7 метра. Это городской автомобиль, который будет производиться в г. Малага в Испании.



Дизайн электрокара разрабатывал Dejan Hristov. Автомобиль будет доступен в двух модификациях – трех- и шестиместной. Место водителя расположено посередине салона, а два пассажирских места – по бокам.

Новинка оснащена 3,3-киловаттным электромотором. Запас хода – от 180 до 220 километров. При этом полный заряд батареи достигается за 20 минут.