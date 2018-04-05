FinAwards2018: Finance.ua и «Минфин» награждают лучших банкиров

Кропотливая работа, анализ, редакционные споры, недосыпы и обиды близких (из-за нехватки внимания) – этим в последние время жили команды порталов Finance.ua и Минфина.

Все для того, чтобы отобрать лучших среди лучших: лидеров банковской сферы, видных игроков рынка финуслуг (как крупных, так и небольших региональных банков), значимые финтех-стартапы.

Мы справились с заданием! С гордостью представляем вашему вниманию FinAwards2018 – первую объективную премию за развитие сервисов, продуктов и технологий в нашей стране.

Уже 19 апреля, благодаря авторитетному жури , на FinAwards2018 Украина наконец-то узнает, кого же и за что можно назвать банкиром года, какой банк самый устойчивый, какую платежную карту можно считать лучшей?

На FinAwards2018 12 номинаций, среди которых и «Лучший сберегательный вклад», «Лучший интернет банк», «Лучший ко-бренд проект» и др.

Все номинации, а также правила участия можно подсмотреть тут.

Если же у вас еще нет билета на одно из главных бизнес событий года – вам сюда.

Отдельное спасибо за поддержку Fintech компании Kapowai , разработчику инновационных решений в области онлайн банкинга. А также Телеконтакту – одному из крупнейших контакт-центров СНГ.

Итак:

Когда: 19 апреля 2018 года.

Где: UNIT.City, ул. Дорогожицкая, 1, Киев

Приходите, участвуйте, побеждайте.

Будьте среди лучших!