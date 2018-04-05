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Как в кино: в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление

Как в кино: в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление

В столице суд назначил наказание мужчине, который совершил разбойное нападение на самого себя, пишет “Сегодня”.

Как сообщают в ГУ НП Киева, в начале прошлого года киевлянин позвонил в полицию и сообщил, что на него напали на Железнодорожном шоссе в Печерском районе.

“Пострадавший водитель “ДЭУ” объяснил, что к нему подъехал автомобиль Mercedes, откуда вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло и забрал пакет, где находились 207 тыс. грн, принадлежащих его работодателю. После совершения преступления Mercedes исчез”, – рассказали в полиции Киева.

Однако правоохранители выяснили, что житель столицы придумал историю с преступлением и сам все спланировал. “После заявления мужчины в полицию было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (“Разбой”) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что никакого нападения не было. Подтверждением стало видео с камер наблюдения, которые все зафиксировали”, – говорят в полиции.

По материалам Сегодня
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