Rocket Lab назвала дату первого коммерческого запуска ракеты Electron

Стартап Rocket Lab ранее уже проводил тестовый запуск ракеты Electron, однако то был лишь подготовительный. Теперь же планируется первый полноценный коммерческий запуск.

Ракету запустят конце этого месяца, на борту будут находиться сателлиты двух платных спутниковых операторов Spire Global и GeoOptics Inc. И если этот запуск будет успешным, это позволит Rocket Lab выйти на рынок недорогих коммерческих пусков.

Отметим, что в мае 2017 года состоялся запуск, в котором ракета не достигла заданной орбиты из-за сбоя в коммуникационном оборудовании на земле. Однако проблему устранили, и второй запуск состоялся в январе этого года. В рамках миссии Still Testing ракета вывела на орбиту 4 спутника.

Запуск планируют на 20 апреля в 12:30 по местному времени (6:30 по Киеву). Миссия будет называться It’s Business Time. При этом важно отметить, что ракета Electron относится к категории сверхлёгких. Она может поднять до 227 кг полезного груза. Кажется, что это очень мало, однако для наноспутников — хватает с избытком. Это позволит запускать небольшие устройства по низкой цене.

В компании утверждают, что будущие запуски запланированы на текущий и будущий годы, причём планируется наращивать количество стартов. Компании разрешили запуски каждые 72 часа, потому технически Electron может летать каждые три дня, если это нужно. В компании заявляют, что смогут строить по одной ракете в неделю, а до конца текущего года планируют выйти на частоту запусков — 1 в месяц.