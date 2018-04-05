По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,065 млн и 23,931 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 28). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,04-26,05 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 76 активных заявок по доллару на сумму более 52,996 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,0500 – 7 000

26,0300 – 7 500

26,0200 – 1 000

26,0000 – 5 000

26,0000 – 16 000

26,0000 – 500

26,0000 – 7 777



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9900 – 6 300

26,0000 – 11 000

26,0000 – 10 000

26,0000 – 8 000

26,0000 – 3 000

26,0100 – 10 000

26,0200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0491 грн (предыдущий 26,1059)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9614 грн (предыдущий 26,0451)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.