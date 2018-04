Toyota: большое количество уровней автономного вождения создает путаницу

При обсуждении разработки беспилотных машин в прессе часто упоминаются уровни автопилота. Согласно общепринятой классификации SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров), сегодня выделяют шесть ступеней (если считать за отдельную ступень нулевой уровень), описанных в документе Summary of Levels of Driving Automation for On-Road Vehicles.

Уровень 0 соответствует полному отсутствию каких-либо вспомогательных функций, а максимальный пятый уровень не предполагает вмешательства в управление человека ни при каких условиях.

Глава Toyota Research Institute Джилл Пратт (Gill Pratt) уверен, что большое количество ступеней «беспилотности» лишь создаёт путаницу. По его мнению, разница между Level 2 (можно убрать руки с руля), Level 3 (можно не смотреть на дорогу) и Level 4 (можно вообще не следить за ситуацией вокруг) зачастую лежит на уровне нюансов.

«Очень важно не путать уровни автономности с тем, какого прогресса достигла та или иная компания, — отметил Пратт. — Если вы тестируете машину с системой Level 4, но при этом на водительском сиденье всё время должен находиться человек, непрерывно следящий за обстановкой вокруг, то это не Level 4, а Level 2».

Глава Toyota Research Institute отметил, что в реальности более важное значение имеет не декларируемый уровень автопилота, а количество ситуаций, с которыми он может справиться.

Рассуждения Пратта точно описывают путаницу среди автомобилистов, использующих различные системы помощи. К примеру, Tesla представила свой комплекс Autopilot как систему второго уровня, которая предполагает, что водитель обязан следить за дорогой вне зависимости от ситуации. Именно неверное восприятие привело к серии аварий, в которых погибли люди.