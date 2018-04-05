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Монополия Коломойского в авиа не давала развиваться экономике - Аслунд

Монополия Коломойского в авиа не давала развиваться экономике - Аслунд

Монопольное положение авиакомпаний Коломойского и его связи с властью блокировали начало работы западных лоукостеров в Украине.

Об этом написал в своей статье на KyivPost старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Украина – привлекательное туристическое направление, безвизовое для европейцев. Львов должен соперничать с Прагой и Краковом. Но ему не хватает авиасообщения”, – пишет Аслунд.

“В течение многих лет авиакомпании, которые контролировались олигархом-миллиардером Игорем Коломойским, успешно боролись против начала работы бюджетных авиакомпаний, таких как Ryanair и Wizz Air, благодаря связям в государственных органах”, – заявил он.

“Похоже, благодаря большей прозрачности Украины, ситуация меняется, и это позволяет найти виновных. Свободные путешествия во многом стимулировали бы украинскую экономику благодаря большему туристическому доходу, более тесным контактам и более дешевым путешествиям для ккраинцев”, – сказал Аслунд.

Как известно, Игорь Коломойский является одним из конечных бенефициаров компании “Международные Авиалинии Украины”.

Ранее в Украине работали подконтрольные Коломойскому компании “Днеправиа”, “АэроСвит”, “Донбассаэро” и “Роза ветров”.

По материалам Економічна Правда
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