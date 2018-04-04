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В Украине начали серийное производство боевых машин "Атлет" (видео)

В Украине начали серийное производство боевых машин "Атлет" (видео)

“Укроборонпром” начал серийное производство боевых машин “Атлет”, которые значительно усилят технические возможности украинской армии.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

Кроме того, добавил Порошенко, “Атлеты” имеют значительный экспортный потенциал, который позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения “Укроборонпромом” государственного оборонного заказа.

По материалам УКРИНФОРМ
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