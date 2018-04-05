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Украинцы платят за электроэнергию и отопление в разы меньше европейцев

Украинцы платят за электроэнергию и отопление в разы меньше европейцев

Тарифы на электроэнергию и отопление в Украине в разы меньше, чем в странах Европы, передает УНН со ссылкой на НКРЭКУ.

В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала всеукраинскую информацию и статистическую информацию европейских институтов о потреблении населением энергоресурсов и предоставленных коммунальных услугах.

Согласно этим данным, украинцы ежемесячно в среднем потребляют 160 кВт/ч электроэнергии, в то время как, например, поляки – 169 кВт/ч, венгры – 220 кВт/ч, словаки – 230 кВт/ч, румыны – 135 кВт/ч. То есть по этому показателю мы находимся посередине.

В то же время тарифы в Украине на электроэнергию наименьшие. Так, украинцы платят 1,28 грн/кВт*ч, в то время как поляки 4,63 грн/кВт*ч, то есть в 3,6 раза меньше.

По материалам УНН
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