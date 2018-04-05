Данилюк похвастался работой онлайн-реестра по возмещению НДС

Возмещение налога на добавленную стоимость за прошедший год составило 127 млрд грн, несмотря на все трудности и отказ признавать налоговый кредит в период временной отмены системы блокировки налоговых накладных.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Он написал, что на данный момент 90% заявок обрабатываются в течение 30 дней. Он связал это достижение с работой онлайн-реестра автоматического возмещения НДС, который был запущен год назад.

Также Данилюк сказал, что следующим шагом Министерства будет возврат старых задолженностей. В ведомстве нашли выход из ситуации, которым стал закон №7518. В документе прописан пошаговый механизм для возмещения заявок, внесенных во временный реестр.

Напомним, что в январе и феврале 2018 года налогоплательщики получили 23,6 млрд грн. Этот показатель на 38,5% или на 6,5 млрд больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего в течение января и февраля в бюджет поступило 36 млрд грн НДС. Сумма поступлений превысила прошлогодние показатели на 604,7 млн грн.