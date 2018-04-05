Европейские страны вложат 1,5 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Правительство Франции объявило новую стратегию развития искусственного интеллекта, в рамках которой эта сфера получит дополнительные 1,5 млрд евро инвестиций. Об этом президент Эмманюэль Макрон рассказал в интервью Wired.

Франция создаст союз из стран ЕС, которые планируют развивать сферу искусственного интеллекта и сверхмощных компьютеров. Макрон заявил, что Европа должна стать мировым лидером в гонке на создание искусственного интеллекта, обогнав США и Китай. При этом Эстония, являющаяся лидером по использованию IT-технологий в Европе, пока в этот союз не входит.

На сегодняшний день подробностей работы альянса нет. Неизвестно, в какие компании будут вкладывать инвесторы, до какого года рассчитано это объединение, как будут использоваться полученные технологии.

Ранее Макрон выступал на конференции по проблемам искусственного интеллекта, где заявил, что этот механизм должен быть непредвзят и абсолютно прозрачен. Помимо этого, европейский союз в сфере развития ИИ будет создаваться не ради финансовой выгоды или поддержки политической системы — для чего работают американские или китайские инженеры, а для улучшения жизни людей, добавил Макрон.

Помимо искусственного интеллекта, инвестиционный союз будет развивать такие сферы, как беспилотный транспорт, инновационная медицина, Big Data и другие.