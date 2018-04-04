Ford может приступить к выпуску электромобилей в Германии после 2023 года

Ford может начать производить электромобили в Германии после 2023 года, когда жизненный цикл модели Ford Fiesta подойдёт к концу, сообщил глава немецкого подразделения автопроизводителя Гуннар Херманн (Gunnar Herrmann) в интервью бизнес-еженедельнику Handelsblatt, добавив, что он будет приветствовать государственные субсидии для поддержки перехода на выпуск электрического транспорта.

«Чисто гипотетически (2023 год) может быть подходящим временем для этого», — отметил Херманн. По его словам, на то, чтобы переоборудовать завод компании в Кёльне, уйдёт около 15 месяцев. Однако инвестиции не оправдаются, если продажи электромобилей будут составлять всего 30000–40000 единиц в год.

«Это станет возможным в случае, если объёмы продаж будут более впечатляющими. К сожалению, сегодня электромобили не особенно выгодны», — отметил топ-менеджер Ford.

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW на прошлой неделе высказал похожую точку зрения, заявив, что не собирается приступать к массовому производству электромобилей до 2020 года, так как нынешние технологии недостаточно прибыльны для роста объёмов производства.

Американский автопроизводитель Ford планирует инвестировать $5 млрд в разработку электромобилей к 2022 году и представить по крайней мере 13 электрических или гибридных моделей по всему миру в ближайшие пять лет, поставив задачу выпустить свой первый полностью электрический автомобиль в Европе в 2020 году.