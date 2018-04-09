Украинцы рады работе в офисе, но хотят больше зарабатывать

В марте текущего года Европейская бизнес ассоциация опросила интернет-аудиторию и попросила оценить жизнь в Украине, чтобы разобраться в причинах трудовой миграции. Мероприятие проводилось в рамках экспресс-исследования Ассоциации «Барометр счастья в Украине». Исследование фокусировалось на бизнес-среде и практических реалиях и не затрагивало политические аспекты жизни страны.

В исследовании приняли участие 683 респондента. Они оценили 9 ключевых факторов: уровень доходов; текущая работа; система охраны здоровья; система образования; социальная жизнь и досуг; безопасность; соблюдение прав; экология; общий опыт жизни в Украине.

Оценка полученных данных осуществлялась в соответствии с такими критериями, как возраст, регион проживания и вид профессиональной деятельности. 70% опрошенных – это жители Киева, 60% респондентов – люди в возрасте от 26 до 40 лет. Большинство опрошенных являются сотрудниками офисов и занимают различные должности от ассистентов до руководителей, таких опрошенных 42%.

Интегральный показатель Барометра, среднее значение по 9 предложенным пунктам, составил 2,47 балла из 5 возможных. 1 балл – это очень плохо, а 5 – очень хорошо. В результате наивысшие оценки у респондентов получили такие аспекты жизни в Украине, как текущая работа (3,29 балла), социальная жизнь (3,09 баллов), 2,68 баллов получил общий опыт жизни в Украине. На последнем месте в этой категории находится оценка системы образования с 2,51 баллами.

Низкие оценки получили такие факторы, как уровень жизни (2,29 баллов), экология (2,26 баллов), соблюдение прав (2,20 баллов). Охрана здоровья и уровень безопасности получили оценку 2,04 балла и 1,90 балла соответственно.

Большая часть опрошенных удовлетворена своей текущей работой (56%). 34% опрошенных согласились с тем, что уровень их доходов является достаточным и 44% высказали противоположное мнение. Почти половина респондентов согласна с тем, что система охраны здоровья несовершенна (48%), а 26% абсолютно недовольны медицинским обслуживанием.

Также 41% участников считают слабой систему образования, а 35%, наоборот, довольны положением дел. Безопасность получила оценку «слабо» от 46% опрошенных, и 34% абсолютно недовольны.

Верховенство права и соблюдение прав человека также получило низкую оценку. Так, 43% респондентов оценили ситуацию как «слабо», а 34% абсолютно недовольны. Чтобы изменить ситуацию, власть и бизнес должны действовать сообща.